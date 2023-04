Boer Robert uit Boer zoekt vrouw wordt vader: ‘Dit is waar ik zo op hoopte’

,,We zijn zo blij, dit is waar ik zo op hoopte toen ik me opgaf voor Boer zoekt vrouw. Het voelt als een groot avontuur en dat gaan we samen aan’’, vertelt Robert. De twee hebben elkaar leren kennen via Instagram. Robert kreeg daar een berichtje van Maaike. ,,Ik kreeg wel vaker berichtjes, maar deze viel toch op. Het lag er niet zo dik bovenop dat ze wilde afspreken, waardoor ik juist nieuwsgierig werd.’’ Net als Robert heeft de familie van Maaike onder andere een vleesveebedrijf. ,,Daardoor zitten we op hetzelfde level en begrijpen we elkaar gewoon heel goed.’’

Het stel is nu het huis van Robert een opknapbeurt aan het geven. De twee wonen nog niet officieel samen. ,,De planning is dat dat in mei gaat gebeuren. Maaike is nu druk bezig om het gezellig te maken. Schilderen, behangen, Maaike doet het allemaal zelf. Ze is een echte aanpakker en dat vind ik ook zo leuk aan haar.’’

De twee zien de komst van de baby als een groot avontuur en een enorm cadeau. ,,Het is misschien wat snel, maar ik ben al wat ouder en je weet nooit of het je gegeven is. Daarom zijn we juist zo ontzettend blij met de komst van de kleine. We kunnen niet wachten!’’

Boer Robert was in het afgelopen seizoen van Boer zoekt vrouw te zien. Hij had net niet genoeg brieven om gevolgd te worden in de televisie-uitzendingen en werd daarom op de website van het programma gevolgd. Tijdens de reünieaflevering van Boer zoekt vrouw vertelde Robert dat het met de lezersbrieven niet wilde vlotten. Een tijdje later leerde hij dus Maaike kennen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: