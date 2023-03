Boer zoekt vrouw dit jaar met vijf boeren uit Europa: ‘Staan te popelen zich voor te stellen’

Boer zoekt vrouw gooit het in het nieuwe seizoen over een iets andere boeg. Het populaire datingprogramma stelt op 9 april vijf boeren aan het publiek voor die sowieso gevolgd gaan worden in hun zoektocht naar de liefde, ongeacht het aantal brieven dat zij krijgen. Daarnaast speelt de reeks zich dit keer af in Europa, maakt omroep KRO-NCRV maandag bekend.

,,In de afgelopen maanden heb ik heel Europa doorgereisd en vijf bijzondere mensen goed leren kennen. Ik heb meegewerkt op hun bedrijf, hun familie ontmoet en hun leven in het buitenland ervaren en gevoeld dat voor hen een ding het allerbelangrijkste is. Ze willen niets liever dan hun leven delen met iemand die ook dat buitenlandse avontuur aan durft te gaan”, zegt presentator Yvon Jaspers in de aankondiging van het dertiende seizoen.

De vijf boeren in dit dertiende seizoen zijn van begin 20 tot in de 60 jaar. De een is een paar jaar geleden zijn boerenbedrijf gestart en de ander is als jong kind met het hele gezin geëmigreerd naar het buitenland. ,,Ik heb bewondering voor ze dat ze hun verhaal, onzekerheid en hoop zo met mij delen. En dat allemaal voor het vinden van de liefde! Ze staan te popelen zich voor te stellen en hopen dat na 9 april die ene brief geschreven wordt van iemand die nu nog niet eens van hun bestaan weet. Dat maakt het weer enorm spannend”, vervolgt ze.

Twee weken de tijd om een brief te schrijven

Vrijgezelle vrouwen en mannen die een date met een van de boeren wel zien zitten, hebben vanaf 9 april twee weken de tijd een mail of brief te sturen. Na de voorstelaflevering is de rest van het seizoen te zien vanaf 3 september op NPO 1. Daarin zijn de vaste elementen uit het KRO-NCRV-programma onveranderd. Zo ontmoeten de boeren hun briefschrijvers tijdens een rondje speeddaten, gaan ze met de leuksten daarvan op dagdate en blijven er uiteindelijk drie over die komen logeren op de boerderij. De persoon waar ze een toekomst mee zien, mag tot slot mee op citytrip.

Over de stikstofheisa zal het in het programma in ieder geval niet gaan, zegt Jaspers. ,,Natuurlijk kunnen wij er niet omheen dat er ontzettend veel speelt in Nederland. Soms lijkt het wel alsof elk gesprek rondom de boeren gevoelig ligt en meteen politiek wordt”, aldus Jaspers. ,,Boer zoekt vrouw gaat niet over politiek maar over de liefde. Het gaat over het universele verlangen naar de liefde. Over gevoelens van onzekerheid en de hoop die iedereen herkent. Over twee mensen die verliefd op elkaar worden en hun leven zien veranderen op een positieve manier.”

Boer zoekt vrouw Europa is zondag 9 april te zien om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

