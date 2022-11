Boer zoekt Vrouw-Elise na moeilijke zwangerschap bevallen van jongetje

Het is een intense zwangerschap geweest voor Epker. Toen ze in juni dit jaar bekendmaakte dat ze zwanger was vertelde ze namelijk dat ze vruchtbaarheidsproblemen had, maar ze was intens blij dat ‘uiteindelijk alles goed was gekomen.’ Een week geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis met zwangerschapsvergiftiging. ‘Emoties zijn de afgelopen week verschillende kanten op gegaan, maar ook dat is helemaal oké’, schreef ze toen. ‘Gelukkig hebben we nu een datum om naartoe te leven, waarop ons kleine mannetje gehaald gaat worden met een inleiding. We kijken ernaar uit om straks weer samen te zijn en als gezinnetje het ziekenhuis uit te stappen.’