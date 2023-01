Boer zoekt vrouw-hond Tommy uit de running door verbrijzelde meniscus: ‘Flinke revalidatie’

smoezen en theorieën Zo kon Soy Kroon afgelopen zomer ongezien voor Wie is de Mol? naar Zuid-Afri­ka reizen

Er is nog geen minuut uitgezonden of er gaan al wilde theorieën rond over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? dat vanavond begint. Deze site sprak vier potentiële ‘saboteurs’ over hun smoezen en tactieken.

