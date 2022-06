Boerderij van Dorst krijgt derde seizoen

Frank van der Lende verwelkomt eerste kindje, mist allerlaat­ste show op 3FM

Frank van der Lende is voor het eerst vader geworden. Zijn zoontje Koos is gistermiddag geboren, maakte de NPO 3FM-dj vandaag bekend in de laatste uitzending van de middagshow Welkom bij de Club!, die hij samen maakt met Eva Koreman. Vanwege de geboorte moest hij het programma missen.

23 juni