Boerin Bertie beëdigd als Statenlid

Bertie, die in een simpele spijkerbroek kwam opdagen, stond als lijstduwer op de lijst van Partij voor Zeeland en werd vorige week met voorkeursstemmen gekozen. ,,Ik zei vooraf al: als ik genoeg stemmen heb, ga ik het doen", liet ze weten. ,,Ik begreep dat ik het gewoon naast mijn werk kan doen, dus we gaan het zien."

De boerin zat tussen 2002 en 2006 in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Ze zit de komende jaren ook in het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen. Bertie deed in 2014 mee aan Boer Zoekt Vrouw en was de eerste vrouwelijke boer die een partner van hetzelfde geslacht zocht. In 2016 won ze de finale van het survivalprogramma Expeditie Robinson.