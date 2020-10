Bolland-broers werken aan nieuwe Falco-musical

In diezelfde week kreeg Ferdi een telefoontje uit Wenen, van een musicalproducent die er niet van op de hoogte was dat de broers tot kort daarvoor jarenlang niet met elkaar hadden gesproken. ,,Hij wil volgend jaar, of na corona in elk geval, gaan uitpakken met een nieuwe, spectaculaire megaversie van onze FALCO-musical. In de jaren 90 hebben we er daar al twee van gemaakt maar deze moet, volgens het plan, nog eens extra groot van opzet worden", zegt hij vandaag in de Telegraaf.