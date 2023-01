Bom barst opnieuw tussen MAFS-stel: Nicole gooit glas rode wijn in gezicht van Martijn

Even was er sprake van een verzoening, maar de bom barstte vanavond alsnog tussen Martijn en Nicole in een nieuwe aflevering van Married at first sight . Laatstgenoemde bleek zelfs zo boos, dat ze een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. ,,Het was nog een dure wijn ook”, reageerde hij cynisch.

Het botert niet tussen Martijn en Nicole. De twee leken elkaar aanvankelijk wel te zien zitten, maar vooral Martijn kwam al snel tot de conclusie dat zijn kersverse vrouw toch geen match voor hen was. Discussies werden ruzies en uiteindelijk trok Nicole tijdens een autoritje zelfs aan de handrem. Ze was zo klaar met de uitspraken van Martijn, dat ze geen seconde langer in de bolide wilde zitten.

Gedragsbioloog Patrick van Veen werd erbij geroepen, in de hoop het huwelijk nog te kunnen redden. Dat leek even te lukken, want Martijn gaf na de geëscaleerde ruzie aan open te staan voor een etentje met Nicole. En zo trokken de twee in de aflevering van vanavond er vol goede moed opnieuw op uit. ,,Ik denk ongetwijfeld dat wij ergens nog wel gaan botsen. Dus ik ben er niet echt bang voor, ik weet eigenlijk wel dat dat gaat gebeuren. Ik hoop alleen dat we er dan beter mee omgaan”, aldus een hoopvolle Nicole.

Echter sloeg de sfeer tijdens hun uitje om toen Martijn open kaart speelde en bekende te twijfelen of Nicole wel de juiste vrouw voor hem was. ,,Ik ben wel van mening dat als je dat nu al zo bestempelt, dan wordt het per definitie niets”, reageerde Nicole licht gepikeerd op zijn onthulling. Er werd afgesproken om het onderwerp te laten rusten en samen te genieten van een romantisch diner.

Machteloos

Maar van ‘beter met de situatie omgaan’, waar Nicole eerder nog zo op hoopte, kwam het niet bepaald. Het was nota bene Nicole zélf die zich tijdens het voorgerecht niet meer kon inhouden en een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. ,,Wij gingen zitten en het ging al vrij snel een bepaalde kant op, die ik niet wilde”, verklaarde Nicole vanaf haar hotelkamer. ,,En op dat moment heb ik uit machteloosheid, sorry, misschien was het heel fout, wijn in zijn gezicht gegooid en gezegd: ik ben hier klaar mee.”

Volgens Martijn schoot Nicole uit haar slof omdat hij stelde zich niet veilig te voelen bij haar in de auto. ,,En dan voelt ze zich weer aangevallen, kat in het nauw, pakt ze een glas wijn en gooit het in mijn gezicht. Ik had liever dat ze verbaal aangaf hoe negatief of vervelend ze mij vindt. Je gaat niet met glazen wijn gooien”, reageerde hij voor de camera.

Echt uit het veld geslagen van de wijndouche leek Martijn overigens niet. ,,Het is ook nog eens een dure wijn”, zei hij cynisch, waarna hij voor de lens van de camera een toost uitbracht. ,,Het boek Nicole is gesloten. Finito.”

In de teaser van morgenavond lijken de twee weer op goede voet met elkaar te zijn. Rest de vraag: voor hoelang?

