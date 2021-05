Bomvolle sportzomer bij NOS vanuit Nederland en op locatie

De grote sporttoernooien zoals het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio zijn komende zomer allemaal live te volgen via de kanalen van de NOS. De omroep maakte vandaag bekend hoe de invulling van de sportzomer en de bijbehorende programmering op tv eruit gaat zien.

Tijdens de grote toernooien is er - naast de liveregistratie van de wedstrijden - iedere avond op televisie een (na)praatprogramma over het betreffende evenement. Het programma dat als eerste wordt uitgezonden is Studio Europa. In tegenstelling tot andere jaren, toen vergelijkbare programma’s vanaf locatie werden uitgezonden, wordt Studio Europa tijdens het EK gemaakt vanuit een studio in Heideheuvel, waar de NOS vroeger gezeteld heeft. ,,Hopelijk met een ouderwetse sportzomersfeer”, aldus Henry Schut die het programma gaat presenteren.

Iedere avond staat er een team van analisten met onder anderen Marco van Basten, Wesley Sneijder en Pierre van Hooijdonk klaar om het EK-nieuws te bespreken. Dat doen zij bovendien met een gast die iedere dag wisselt. Zanger Guus Meeuwis, shorttrackster Suzanne Schulting en YouTuber Kalvijn zijn de eerste namen die bekendgemaakt werden. De avond wordt steevast afgesloten door muziekprofessor Leo Blokhuis die het programma afrondt met een liedje en een bijbehorend verhaal dat op de gebeurtenissen van die dag van toepassing is.

Tour, Spelen en de rest

Overlappend met het EK gaat ook de Tour de France van start. Hiervoor maakt Dione de Graaff, net als tijdens de vorige editie, iedere dag vanuit Nederland het programma De Avondetappe. Herman van der Zandt gaat als verslaggever mee naar Frankrijk om daar in de ‘Tour-bubbel’ te proberen de renners op locatie te spreken.

Tot slot doet de NOS ook verslag van de Olympische Spelen in Tokio. Normaal gesproken zou het (na)praatprogramma Studio Tokio op locatie worden gemaakt, maar vanwege de coronamaatregelen wordt dit vanuit Nederland uitgezonden. Hiervoor wordt op het strand van Scheveningen een zogenoemde Olympic Experience opgebouwd waar - hopelijk met publiek - de olympische dag kan worden (na)besproken. Ook deze presentatie is in handen van Henry Schut. Dione de Graaff gaat naar Tokio om daar te proberen zo dicht mogelijk bij de sporters te komen en de verhalen van de dag te melden. De sporters zelf schuiven met enige vertraging na thuiskomst aan in Scheveningen om daar exclusief te vertellen over hun ervaringen in Tokio.

Volgens de omroep is er in totaal zo’n 420 uur aan liveactie bij de NOS te volgen komende tijd. Naast de genoemde grote toernooien, wordt er ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld het EK hockey, paardensport en de TT van Assen. De komende tijd worden meer bekend over de gasten en de invulling van de programma’s.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.