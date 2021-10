Bond-schurk Rami Malek bood aan te babysitten bij William en Kate

Malek vertelde Kimmel over de wereldpremière van de nieuwe James Bond-film No time to die in Londen, waar William en Catherine vorige week bij aanwezig waren. ,,Dat betekent dat het een speciale gebeurtenis is. Een Bond-film verdient dat”, aldus Malek, die de rol van de schurk speelt in de film.

Het was niet de eerste keer dat Malek de Cambridges ontmoette. In 2019, minder dan een jaar nadat jongste zoon prins Louis werd geboren, maakte de acteur ‘een praatje’ met hen tijdens de uitreiking van de Bafta’s, waar Malek de prijs voor beste acteur kreeg voor zijn rol als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.

,,Het is fascinerend om te zien dat ze zo hard werken om iedereen te leren kennen. Ze weten precies welke film je eerder hebt gedaan. Je kunt zien dat ze hun huiswerk doen”, aldus Malek. ,,En ik keek op een gegeven moment alleen maar naar ‘prinses Kate’ en zei tegen haar: dit moet vermoeiend zijn. Ik vroeg: je hebt net een baby gekregen toch?”

Volgens Malek reageerde Catherine verrast op zijn vraag en praatte ze er overheen. De acteur kon echter in haar ogen zien dat ze vermoeid was. ,,Ik denk dat ik haar even overrompelde. Maar ze gaf me op de meest elegante, professionele en koninklijke manier een blik die vertelde: ja het is veel, een kind krijgen.”

Malek bood vervolgens aan een keer op de drie kinderen van William en Catherine te passen, maar op dat voorstel is het koppel nog niet ingegaan. Kimmel grapte dat waarschijnlijk nooit meer iemand hem in de buurt van zijn kinderen laat komen vanwege zijn schurkenrol in No time to die.

