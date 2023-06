Bondskanselier Olaf Scholz volgt nieuws over Rammstein op de voet en hoopt op ‘opheldering’

Suzan van Freek kreeg totale blackout bij Jinek: ‘Geen idee meer wat ik kwam doen’

Oók als je wekelijks voor publiek optreedt is het soms nog spannend om liedjes te zingen als alle ogen op jou gericht staan, dat bewees Suzan Stortelder woensdagavond maar weer in de uitzending van Jinek. Daar kreeg ze een black-out, vlak voordat ze moest zingen. ‘Ik had even géén idee wat ik hier kwam doen.’