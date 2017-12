Bono: Muziek van tegenwoordig is te meisjesachtig

U2-leadzanger Bono vindt dat er in de hedendaagse muziek een gebrek is aan rock-'n'-roll. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met het Amerikaanse popblad Rolling Stone dat gisteren uitkwam.

,,Ik vind dat muziek te meisjesachtig is geworden'', aldus de zanger. ,,En aan de ene kant is dat juist heel goed, maar hiphop is tegenwoordig de enige muziekstijl waarbij jonge mannen hun woede kunnen uiten, en dat is niet goed.''

Hij voegt hier aan toe dat zijn zoon Elijah 'denkt dat er een rock-'n'-roll revolutie aan zit te komen'. En daar is Bono het mee eens. Hij legt uit: ,,Toen ik zestien was, had ik veel woede in mij. Daarvoor én voor gitaren moet je een plek vinden, of het nu met een drummachine is - dat maakt mij niet uit.''