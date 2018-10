Borsato, Lil Kleine en André Hazes grote winnaars Buma Awards

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: ,,Vorig jaar hebben we doelbewust gekozen om de muzikale focus van Buma NL te verbreden. En met succes. Nu draait Buma NL om de genres Hollands, Populair, Urban en Alternatief."



Naast Borsato, Lil Kleine en Hazes vielen nog meer artiesten in de prijzen. Zo sleepte Ronnie Flex in de categorie meest succesvolle single een award in de wacht met zijn nummer Blijf Bij Mij. Ook Nielson scoorde met zijn nummer Diamant in de categorie meest populaire single.



Koos Alberts, die vrijdag overleed op 71-jarige leeftijd, kreeg de Helden Oeuvreprijs toegewezen.