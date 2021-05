Boudewijn de Groot over kleindochter Aysha: ‘Zou niet goed zijn als ze ouwelullenmuziek maakte’

Podcast Sexify: een serie over een app die je tot een climax moet brengen

17:30 Sex Education, maar dan op z’n Pools. Zo kun je de Poolse Netflix-original Sexify het beste omschrijven. Maar er is genoeg wat deze serie onderscheidt van andere series over sex. ‘Sexify zal denk ik zeer controversieel zijn in het conservatieve Polen,’ zegt seriekenner Kevin Goes van de podcast Bingewatchers. ‘Er zit homoseksualiteit in, losbandigheid wordt aangemoedigd en het Katholieke geloof wordt op de hak genomen.’