Bouke overrompelt jury en publiek en wint Battle of the bands: ‘Elvis is back in the building’

Bouke & The ElvisMatters Band hebben zaterdagavond glansrijk de zangcompetitie The Tribute: Battle of the Bands gewonnen. De zanger uit Emmen overtuigde met de nummer My Way en Suspicious minds - voor die laatste kreeg hij van de jury zelfs drie tienen - en daarom mag de groep een uur lang optreden tijdens de tributeconcerten in de Ziggo Dome.

Na het laatste optreden van Bouke Scholten in de SBS 6-show The Tribute: Battle of the Bands was de jury en het publiek compleet overrompeld. Vanaf de tribune klonk een luid ‘we want more’ en op de scoreborden van de jury prijkten drie tienen na hun uitvoering van Suspicious Minds. ,,Het is de eerste tien die ik geef”, zei César Zuiderwijk. ,,Als je de naam Elvis uitspreekt, er is maar één Elvis. Maar toen ik de naam Bouke in het begin hoorde.” Collega Spike van Zoest vult aan: ,,Elvis is back in the building!”



Ook Angela Groothuizen kwam superlatieven tekort. ,,Alles klopt. Jij hebt alles wat wij tegenwoordig de x-factor noemen. Hier heb je laten zien dat je iedereen in de schaduw kan zetten.” En Spike: ,,Ik vind het ongelooflijk wat je hier hebt neergezet. Ik kan hier geen genoeg van krijgen.” Naast de tienen van de jury, kreeg het optreden van The ElvisMatters Band van het publiek ook nog een 9,7.

In de halve finale speelde Bouke & The ElvisMatters ook Suspicious Minds, bekijk de clip hieronder of lees verder onder de video.

Ziggo Dome

Daarmee komt een droom uit voor de tributeband. Bouke & The ElvisMatters Band is als winnaar van het tweede seizoen van The Tribute: Battle of the Bands headliner van drie grote tributeconcerten in de Amsterdamse concertzaal. The Tribute: Live in Concert vindt plaats op vrijdag 21 april, zaterdag 22 april én zondag 23 april 2023 in de Ziggo Dome. Omdat de concerten op 21 en 22 april al snel waren uitverkocht, is er een extra concert ingelast op zondag. Daar zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar.

Bouke & The Elvis Matters Band is niet de enige band die een wens in vervulling ziet gaan. Ook de nummer twee van de competitie, Earth Wind & Fires, maakt zijn opwachting in de Ziggo Dome en treedt op als co-headliner (45 minuten). David Bowie-tributeband Starman werd derde en is de support act (een half uur). U2two verzorgt de openingsact (een kwartier): zij eindigden als vierde.

