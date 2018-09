'Boyband' Take That komt naar Amsterdam

Take That begon bijna dertig jaar geleden met vijf leden. Naast Owen, Barlow en Donald maakten ook Robbie Williams (44) en Jason Orange (48) deel uit van de band. In 1995 stapte Williams uit de band, een jaar voordat de groep er de brui aan gaf. In 2005 maakte Take That een comeback zonder Robbie, die inmiddels solo succes had. Williams voegde zich in 2010 weer bij de band voor een tournee. In april 2014 stapte hij weer op, in september van dat jaar nam ook Orange afscheid van de band.