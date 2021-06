Boycot Oranje-internationals Veronica Inside blijft ook tijdens EK gehandhaafd

De spelers van het Nederlands elftal, maar ook van Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen lieten een jaar geleden weten klaar te zijn met het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Aanleiding destijds was de grap van Johan Derksen die rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. Sponsors van het televisieprogramma distantieerden zich van die uitspraak, meerdere bedrijven wilden niet meer adverteren rond het programma. ,,Dit is ver over de grens”, zo stelde Virgil van Dijk namens de internationals. ,,Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough ! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.”



Veronica Inside klopte een paar keer aan bij de KNVB om de boycot aan te kaarten, maar dat was vergeefs: de internationals blijven bij het statement. ,,Die keuze hebben ze vorig jaar gemaakt en toegelicht. De KNVB heeft altijd aangegeven dat spelers en speelsters hierin hun eigen afweging kunnen maken”, aldus een woordvoerder van de voetbalbond.



Daardoor kan Hélène Hendriks tijdens de persconferenties geen vragen stellen aan de internationals, maar wel aan bondscoach Frank de Boer. De beelden kunnen wel worden vertoond. De Oranjezomer wordt van 10 juni vanuit Slot Zeist dagelijks uitgezonden na het EK-duel van die avond (om 22.55 uur). De voorbeschouwing is vanaf 11 juni van 20.00 uur tot 20.45 uur.