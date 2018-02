Boze ex-manager Anastacia: Ik krijg nog 2,5 miljoen euro van haar

Ellie Lust dolblij met kijkcijfers Ellie op Patrouille: Waanzinnig!

15:43 ,,Waanzinnig. Echt fantastisch!’’ Politiewoordvoerster Ellie Lust (51) is opgetogen over de kijkcijfers van de eerste aflevering van Ellie op Patrouille. Het programma van AVROTROS stond dinsdagavond op vier in de best bekeken uitzendingen: 1.362.000 kijkers stemden erop af. ,,Ik spreek zelf liever van een kleine 1,4 miljoen, dat klinkt nog beter’’, zegt Lust met een lach.