Hannah Hoekstra met shirt ‘Zwarte Piet is racisme’ bij uitblinkerslunch koningspaar

Hoekstra was uitgenodigd omdat zij in het najaar de Theo d’Or won, de belangrijkste theaterprijs voor actrices. Ze zegt heeft geen moment te hebben getwijfeld over haar actie. ,,Ik zal dit soort shirts blijven dragen tot we een mooie, inclusieve toekomst hebben bereikt waarin we allemaal gelijk zijn en waarin niemand in Nederland meer pijn heeft om dit soort oude tradities”, aldus de actrice tegen BuzzE.