Snelle brengt derde album uit

Een gedicht van Amanda Gorman en een peperdure halftime show: dit was de Super Bowl 2021

8 februari Zondagavond vond een van de grootste sportevenementen van het jaar plaats: de Super Bowl. Zoals altijd was het een sportieve avond - spoiler: de Tampa Bay Buccaneers gingen met de overwinning naar huis - maar waren het vooral de optredens waarover gepraat werd. Met The Weeknd als hoofdartiest was spektakel verzekerd.