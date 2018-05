Brabantse Jetske ten huwelijk gevraagd door belletje van Robbie Williams

Videobellen met Robbie Williams, het is een droom voor misschien wel miljoenen fans van de Britse zanger. Het overkwam Jetske gisteren toen ze naar een livestream van de superster keek. Ze nam actief deel aan het videogesprek waarin ze onder meer zei dat ze al tien jaar samen was met haar vriend, maar nog steeds niet ten huwelijk was gevraagd. Dat kon volgens Williams niet door de beugel. Hij nodigde Jetske uit om deel te nemen aan de livestream.



,,Waar is Chris?", vroeg hij na een kort voorstelrondje voor het oog van duizenden kijkers. Toen Jetske haar vriend eenmaal in beeld bracht, barstte Williams los. ,,Er werd me ingefluisterd dat je al tien jaar samen bent met je vriendin, maar nog geen huwelijksaanzoek gedaan hebt?”, klonk het. ,,Als ik het kan, kan jij het ook!", grapte de Angels-zanger. Ook Ayda Field, Williams vrouw, voegde zich bij het gesprek. ,,Wat maakt het uit? Als zij er gelukkig van wordt, dan vraag je haar toch ten huwelijk?", probeerde ze Chris te overtuigen.



De peptalk van Williams en zijn vrouw had genoeg effect om Chris te overtuigen. Klein probleempje: hij had geen ring voor Jetske. Dat maakte volgens de kijkers, Williams en Jetske echter niets uit. En dus zwichtte Chris voor de lang gekoesterde droom van zijn Jetske. Voor het oog van de camera ging Chris op zijn knieën. Jetske zei uiteraard volmondig 'ja'. Als kers op de taart beloofde Williams het huwelijkslied voor de tortelduifjes in te zingen.