'Brad en Angelina willen officieel single zijn'

Manon Meijers is Van Der Gijp spuugzat: Scoor eens wat minder makkelijk

16:17 Styliste Manon Meijers heeft het gehad met René van der Gijp, die haar dinsdag in Veronica Inside de ‘omgebouwde broer’ van haar vriend Guus Meeuwis noemde. Het was volgens Meijers de zoveelste keer dat de voetbalanalist makkelijk scoorde door vrouwen en transgenders pijn te doen. ‘Waarschijnlijk is uw reactie dat ik me moet vermannen’, schrijft ze op Instagram. ‘Verman u zelf eens. Maak een grap die niet ten koste van iemand anders gaat.’