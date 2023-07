‘Brad Pitt en Angelina Jolie treffen schikking in conflict over wijnkasteel’

Freek Vonk heeft babynieuws: veelbespro­ken larve is nu een vlieg

De veelbesproken larve die drie maanden lang in het been van Freek Vonk leefde, is ontpopt tot een vlieg. De tv-bioloog deelt het nieuws vol enthousiasme op Instagram. Hij schrijft dat Kwak, zoals hij het diertje noemt, een ‘pareltje’ is geworden.