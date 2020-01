Brad Pitt is nuchter dankzij Bradley Cooper: ‘Elke dag gelukkiger’

,,Ik ben nuchter geworden dankzij deze gast. En elke dag is sindsdien een stuk gelukkiger", zei de 56-jarige acteur over zijn collega, die zelf ook heeft geworsteld met een verslaving. ,,Ik houd van je en ik ben je dankbaar." Bradley stopte op 29-jarige leeftijd met drinken. ,,Indien ik dat niet had gedaan, zou ik eigenhandig mijn hele leven saboteren”, zei hij daarover.



Brad onthulde in 2017, na de breuk met Angelina Jolie, dat hij voorheen te veel dronk. Hij hield zichzelf dan ook verantwoordelijk voor het klappen van zijn huwelijk. ,,Sinds ik van school ben, kon ik me geen dag herinneren dat ik niet aan het zuipen was of een joint rookte. Toen ik mijn gezin stichtte, stopte ik met alles, behalve met drank", zei de acteur destijds in een interview met GQ.



Brad zocht ruim twee jaar geleden hulp bij Anonieme Alcoholisten en is sindsdien nuchter. Angelina en Brad maakten eind september 2016 bekend dat ze na ruim twee jaar huwelijk uit elkaar gingen. Het acteurskoppel had al sinds 2004 een relatie. Samen hebben ze zes kinderen.