Brad Pitt slaat keihard terug naar 'manipulerende' Angelina Jolie

Brad's advocaat Lance Spiegel stelt in door CNN verkregen documenten dat de acteur acht miljoen dollar aan Angelina leende voor de aankoop van haar huidige huis. Daarnaast betaalde hij 1,3 miljoen dollar aan 'rekeningen' voor Jolie en de kinderen sinds het stel uit elkaar ging in 2016. Volgens advocaat Spiegel is het naar de rechter stappen van Angelina 'een overduidelijke tactiek om de media te manipuleren en naar haar hand te zetten'.

Brad en Angelina gingen in september 2016 uit elkaar, maar zijn nog altijd niet gescheiden. De 43-jarige actrice vindt de scheidingszaak nu wel erg lang duren en besloot dinsdag om naar de rechter te stappen. Advocate Samantha Bley DeJean gaf in een verklaring aan dat het betalen van alimentatie een probleem zou zijn voor Brad. Angelina en haar advocate stellen voor om voor de rechter te verschijnen zodat de financiële zaken besproken kunnen worden.

Bekenden van de acteur deden Angelina's nieuwe aantijgingen in Page Six af als 'een publiciteitsstunt'. ,,Ze doet dit omdat Brad het beu was en zei dat hij het formele echtscheidingsproces op wilde pakken", weten de ingewijden. ,,Brad is zijn verplichtingen volledig nagekomen wat betreft de alimentatie en zal dit blijven doen. Dit is enkel een publiciteitsstunt omdat hij het formele proces wilde hervatten."