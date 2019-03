Bram van der Vlugt: Als je niet wilt slijten, moet je niet oud willen worden

Er was vrijwel niets; alleen een idee, een handdruk en een inderhaast opgesteld contract. Maar verder, grinnikt acteur Bram van der Vlugt (84): ,,Geen schrijver, geen regisseur, geen producent, geen titel, helemaal niets. Alleen een oude man die wilde samenwerken met dertigers, omdat hij dat nog nooit gedaan had.’’



Die oude man, dat is Van der Vlugt dus zelf. Hij speelt samen met dertiger Thijs Prein in het toneelstuk Vogel, dat zaterdag in première gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar, in de stad van zijn jeugd, eindigt de tournee ook, op 28 mei – de 85ste verjaardag van Van der Vlugt.