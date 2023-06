Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto (83), van The Girl From Ipanema, overleden

Prins Harry oog in oog met tabloid­pers, eerste royal in 130 jaar die in rechtbank getuigt

De Britse prins Harry is gearriveerd bij de rechtbank in Londen. Daar gaat hij een getuigenis afleggen in de zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN). De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal in het openbaar gehoord wordt.