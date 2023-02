Breuk? Welke breuk? Sylvie zet de bloemetjes buiten en Niclas promoot nieuw kunstproject

Sylvie Meis (44) en haar man Niclas Castello (44) maakten zondag hun scheiding bekend middels een statement aan Bild. De breuk kwam na slechts twee jaar huwelijk. ,,Het is met pijn in het hart dat we aankondigen dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan. We kijken terug op hele goede tijden, maar we moeten erkennen dat onze levenssituaties te verschillend zijn voor een toekomst samen”, vertelde het voormalige koppel.



Het is opnieuw een pijnlijk verhaal voor Sylvie, die eerder na acht jaar haar huwelijk met Rafael van der Vaart zag stranden en een verloving met Charbel Auoad verbrak. Met het huwelijk met Niclas koos Sylvie voor een ander soort geluk. De twee woonden niet samen en kozen hun momenten uit om tijd met elkaar door te brengen. Niclas woont en werkt in Zwitserland en Los Angeles. Sylvie heeft haar appartement en bedrijf in Hamburg en reist de hele wereld over. Allebei wilden ze hun carrière niet opgeven. Wellicht waren ze te ver van elkaar verwijderd.

‘Juiste persoon’ voor Sylvie

En dat terwijl de liefde voor elkaar snel opbloeide. Sylvie en Niclas ontmoeten elkaar in juni 2019 op de bruiloft van model Barbara Meier en ondernemer Klemens Hallmann. De vonk sloeg over en vier weken later werd hun liefde gevierd tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Niet veel later vroeg de kunstenaar de Nederlandse presentatrice ten huwelijk.



Sylvie was tot over haar oren verliefd. ,,Diep in mijn hart voel ik dat hij de juiste is voor mij. Ik voel me veilig aan de zijde van Niclas.” En haar echtgenoot sprak: ,,Ik dacht niet dat het mogelijk was om meer van je te houden dan op de dag van onze bruiloft. Maar de liefde voor jou groeit elke dag. Ik hou van je vandaag en voor altijd.”



De breuk verwerken ze ieder op hun eigen manier. Waar Niclas zich in Miami op zijn kunst stort, is Sylvie met designer en tevens beste vriend André Borchers afgereisd naar het Mexicaanse vakantieparadijs Tulum. Op de dag dat het einde van de romance wereldkundig werd, zetten de twee de bloemetjes buiten en vierden ze de verjaardag van Borchers.

Steun voor Sylvie

De designer is iemand op wie ze altijd terug kan vallen en met wie ze al tien jaar bevriend is. Daarnaast kan ze ook terecht bij haar ex Rafael, hun zoon Damián en Rafaels nieuwe geliefde Estavana Polman. Laatstgenoemde reageerde vandaag bij RTL Boulevard op de breuk. ,,Ik vind het heel vervelend voor beiden.” Rafael en Estavana steunen zowel Sylvie als Niclas. “Beiden”, benadrukt Estavana volgens het entertainmentprogramma. ,,Want we hebben met alle twee goed contact. Verder is het erg genoeg, zoiets gun je niemand.”

Op social media blijft zowel Sylvie als Niclas stil over het klappen van hun huwelijk. Beiden plaatsen wel een bericht op Instagram; Sylvie over de verjaardag van Borchers en Niclas over zijn nieuwe kunstproject. Dat het huwelijk over is, maar er geen slaande ruzie is, lijkt echter wel duidelijk. Allebei hebben ze elkaars bericht op Instagram een like gegeven. Tegenwoordig een belangrijk teken.

