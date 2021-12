Bridget baalt als een stekker en Samantha wordt ontvoerd door kerstman

Erica Meiland over uitspraken over moslims in boek: ‘Blij met discussie’

Erica Meiland zei vandaag in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1 dat ze niks aan haar biografie zou veranderen. De afgelopen tijd ontstond er ophef rondom haar uitspraken over moslims die ze in het boek doet. Erica vergelijkt vrouwen in boerka bijvoorbeeld met pinguïns en ze noemt hoofddoekjes ‘niet normaal’.

