Bridget deelt liefdesgeluk en Gijs ondergaat haartransplantatie

Dis­ney-film Cruella komt in mei uit

17 februari Goed nieuws voor Disney-fans. Het lijkt er toch echt op dat de film Cruella, met Emma Stone in de hoofdrol, dit jaar uitkomt. In augustus 2019 werd bekendgemaakt dat de release van de film, die eigenlijk in 2020 moest zijn, met een jaar werd uitgesteld. Op de nieuwe filmposter staat nu de datum ‘mei 2021'.