Bridget deelt nieuwe liefdes-selfie met André vanuit Parijs

De foto toont een blije André en Bridget, die sinds een maand een stel zijn. RTL-presentatrice Bridget draagt een grote zonnebril. Dré deelde nog geen foto, wel is een korte opname vanaf Schiphol en een foto van een dame in een restaurant met een hoed op in zijn Instagram Stories te vinden.

Bij haar eerste openbare liefdes-selfie liet Bridget vorige week weten dat de kans bestaat dat haar prille relatie op de klippen loopt. ,,Maar uitvinden of het wel iets wordt, zal het mooiste avontuur ooit zijn’’, schreef ze. Haar liefdesperikelen zorgden voor een mediastorm, vooral omdat André kort daarvoor had verklaard dat zijn relatie met de Rotterdamse Monique Westenberg, met wie hij zoon André heeft, voorbij is. Ook is het leeftijdsverschil - Bridget is 45, André is 20 jaar jonger - een veelbesproken onderwerp bij de koffieautomaat.

Pieten

Mogelijk was het liefdestripje de reden dat André al op 4 december Sinterklaas vierde. Dat deed hij bij zijn ex thuis. ,,Dit soort momenten doen je even alles ‘vergeten’. Die gelukkige gezichtjes en snel kloppende hartjes betekenen de wereld’’, schreef Monique over het ‘blije bekkie’ van haar zoon.

Dat er Zwarte Pieten op het feest aanwezig waren, viel niet bij iedereen in goede aarde. ,,Je weet dat je me vriendje bent. Maar deze foto met zwarte pieten kunnen echt niet meer man. Me maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Jammer Dré. Iedereen mag een andere mening hebben maar hoop dat je je ooit bewust wordt dat zwarte piet echt niet meer kan of zou mogen’’, bekritiseerde zangeres Glennis Grace de artiest.