Bridget doet wild en Humberto wordt de mond gesnoerd

Podcast ‘Als je voor actie kwam, zit je bij WandaVisi­on tot nu toe verkeerd’

22 januari Eindelijk is hij er: de eerste serie van Marvel op Disney+. En met WandaVision, heeft Disney direct voor een vreemde eend in de bijt gekozen. In deze aflevering van de podcast Bingewatchers kijken Charlene Heezen en Kevin Goes live de derde aflevering en bespreken ze de serie tot nu toe.