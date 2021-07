Bridget heeft nergens spijt van en Bas flaneert met panty over zijn hoofd

Toch andere rechter in scheidings­zaak Brad en Angelina

23 juli De rechter die betrokken was in de scheidingszaak van Brad Pitt en Angelina Jolie moet toch vertrekken. De actrice had verzocht om een andere rechter omdat de man ‘banden zou hebben’ met haar ex. Dat verzoek is volgens Amerikaanse media vandaag door de rechtbank alsnog goedgekeurd.