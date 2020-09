Bridget kan niet zonder toeschouwer eten en Karen brengt ode aan man

update Weer autobrand bij huis volkszan­ger René Karst: ‘Je gaat van alles denken’

9 september Het zit opnieuw niet mee voor René Karst. De Drentse volkszanger is voor de tweede keer dit jaar slachtoffer geworden van een autobrand. Voor zijn huis in Hoogeveen brandden in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto’s uit. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. ,,Echt bizar dit.”