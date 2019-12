Bridget Maasland eist 7500 euro van Privé in kort geding: Ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is

Presentatrice Bridget Maasland stond vandaag in de rechtbank lijnrecht tegenover weekblad Privé . De 45-jarige vriendin van André Hazes had een kort geding tegen het blad aangespannen omdat er uitspraken in zijn gedaan over een avond in 2014 die volgens haar niet kloppen. Ze eist een rectificatie en een schadevergoeding van 7500 euro. ,,Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is.”

Bridget stond in de rechtbank in verband met een artikel over haar en André Hazes in weekblad Privé dat recent is verschenen. Hierin wordt gemeld dat zij al eerder het bed heeft gedeeld met André, namelijk in 2014 toen hij net samen was met Monique Westenberg, inmiddels zijn ex. Ze zouden tijdens het huwelijksfeest van Patty Brard in het flessenhok van een Amsterdams café zijn beland. Over deze ‘huwelijksnacht’ - zoals het blad het typeerde - werd ook gepubliceerd in De Telegraaf.

Maasland gaf voor de rechtbank toe dat er wel is gezoend die avond. ,,Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. We hebben een leuke avond gehad. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is”, verklaarde de presentatrice volgens Shownieuws. Ze vindt het vervelend dat ‘de hele vaderlandse pers het woord huwelijksnacht heeft overgenomen als een wilde seksnacht’.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Bridget Maasland met haar advocaat Royce de Vries in de rechtbank. © ANP

André heeft ook een verklaring afgelegd in de rechtbank. Hij zei het verhaal vernederend te vinden, ook voor zijn ex-vriendin Monique.

Drie en twaalf bronnen

De advocaat van Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds stelt dat een vordering onrechtmatig is omdat drie bronnen met naam en toenaam een schriftelijke verklaring hebben gegeven. Volgens Santegoeds zijn er in totaal twaalf bronnen die André en Bridget hebben gespot op dat huwelijk. Daarnaast zei zijn advocaat dat de stappen richting Privé en De Telegraaf willekeurig lijken omdat ook het weekblad Weekend het verhaal zou hebben gepubliceerd - zonder het woord ‘huwelijksnacht’ te gebruiken overigens.

Santegoeds beweert daarnaast dat Bridget hem - en Weekend - destijds zelf heeft gevraagd het verhaal niet te publiceren en duurde het daarom zo lang voordat het alsnog werd gebracht. Het werd actueel nadat Maasland en Hazes vorige maand bekendmaakten een setje te zijn. Maasland zelf ontkent overigens stellig dat ooit te hebben verzocht.

‘Niet haatdragend’

Maasland schakelde het advocatenkantoor van Peter R. de Vries in om het blad terug te fluiten. ,,Op een stuitende manier wordt haar reputatie aangetast. Het is vernederende onzin”, zegt De Vries. Volgens hem zijn er veel mensen die kunnen getuigen dat de claim van Privé niet waar is. ,,25 jaar lang heb ik alle leugens van de bladen over me heen laten komen, maar nu is het genoeg”, vertelde de presentatrice na aankomst bij de rechtbank.

De rechter doet op 20 december uitspraak.

Hazes schikte gisteren nog met het roddelblad over een foto van zijn 3-jarige zoontje die Privé op de voorpagina had gezet. Het blad plaatste een excuus voor deze foto en maakte een vergoeding over aan een dierenkennel op Bonaire. Daarmee is de kous af, zegt Hazes. ,,Ik ben niet haatdragend.”

Het blad bood zo'n soort constructie niet aan in het geval van Maasland, zegt De Vries. ,,En als we blaffen, dan gaan we ook bijten.”