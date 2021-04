Bridget Maasland onthult: ‘Ik wilde mijn naam veranderen in Monique’

En die teaser is pikant. ,,Ik wilde eigenlijk ook anders heten", vertelt Bridget in Bridget and Friends. ,,Ik durf het bijna niet te zeggen hoe ik eigenlijk wilde heten, maar dat komt doordat er veel is gebeurd met die naam. Maar ik wilde eigenlijk Monique heten.” Dat de dames elkaar niet sparen, wordt meteen duidelijk. ,,Dan was je gewoon nu in de steek gelaten en niet vorig jaar”, reageert Stenger na een schaterlach, doelend op de breuk tussen André en Monique.



Bridget en André hadden korte tijd een relatie met elkaar, nadat hij weg was gegaan bij de moeder van zijn kind. Na een turbulente vakantie op Curaçao keerde André weer terug bij Monique. Inmiddels is zijn liefdesleven weer onderwerp van gesprek: de zanger heeft Monique verlaten en vormt nu een setje met influencer Sarah van Soelen.