Bridget snaait uit wijnglas en zoontje Chantal showt dansmoves

Koninklij­ke familie Dubai ontkent gijzeling prinses Latifa: ‘Ze wordt thuis verzorgd’

19 februari Prinses Latifa al-Maktoum maakt het goed en wordt thuis verzorgd, volgens de koninklijke familie van Dubai. Die melden vrijdag in een verklaring via de Britse ambassade dat de prinses niet door haar vader, de emir van Dubai, wordt gegijzeld, zoals zij zelf beweert in een dinsdag uitgelekte video.