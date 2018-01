Brigitte Kaandorp gaat na drie jaar op 'Wereldtournee'

Daarnaast brengt de komiek ook oud liedjesrepertoire ten gehore. De Haarlemse reist voor de gelegenheid langs de theaters met een 8-koppige band en een aantal achtergrondzangers.



Het is voor het eerst in drie jaar dat Kaandorp op tournee gaat. Wel stond zij afgelopen december samen met Paul de Leeuw in een gelegenheidsvoorstelling voor het 100-jarig bestaan van het Luxor Theater in Rotterdam.



De cabaretière besloot de afgelopen twee jaar een 'tussenjaar' te nemen om rust te nemen, ,,mijn twee studerende kinderen om de haverklap te verhuizen alsook mijn oude oudertjes te bemantelzorgen". Kaandorp wil in het seizoen 2018-2019 weer met een 'one womanshow' op tournee gaan.