Brigitte Kaandorp heeft plannen voor solovoorstelling

Kaandorp is overigens wel in december twee weken te zien in een jubileumvoorstelling die zij met Paul de Leeuw maakt vanwege de 100e verjaardag van het Luxor-theater. De twee artiesten stonden nog nooit eerder samen in één voorstelling. Ze kennen elkaar al sinds 1983, toen ze allebei deelnamen aan het Camerettenfestival. Kaandorp won de jury- en de publieksprijs; De Leeuw kreeg de persoonlijkheidsprijs. Kaandorp stond ruim twee jaar geleden voor het laatst in een eigen voorstelling op het podium. Zij zat in Volgspot omdat haar Duet met Herman Finkers genomineerd is voor de Evergreen Top-1000.

Ruzie

,,Ik had een tekst vol dubbelzinnigheden geschreven", vertelde ze. ,,Hij was alles wat ergens in kon, zoals een sleutel. En ik was dan alles waar iets in kon, zoals het slot. Maar hij kwam met een heel andere eigen tekst aanzetten vol idiote teksten over Amstel en Grolsch en bier. Het liep lettergreeptechnisch ook voor geen meter, ik wilde dat niet zingen."



Zo ontstond het plan om tijdens het romantische duet ruzie te krijgen. ,,Het was een grapje, maar het pakte erg goed uit." De single, een parodie op een romantisch duet van Patrick Duffy en Mireille Mathieu, kwam uiteindelijk in 1990 terecht in de Top 40. Ook staat het nummer vrijwel elk jaar hoog in de Top 2000.