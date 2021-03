Britney Spears deelt zeldzaam kiekje met zoons

75 jaar Boekenbal: dansende schrijvers, dronken dichters en rondsjok­ken­de BN’ers

27 februari Dit jaar zou het boekenbal zijn 75ste editie beleven. Ronald Giphart, zelf ‘minimaal tien keer’ te gast op dit schrijverscarnaval, dook in de archieven en vond een grote hoeveelheid memorabele relletjes. Zo was het in 1970 hommeles door een loslopend varkentje.