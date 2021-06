Britney Spears: ‘Ik schaamde me om te delen wat er speelde’

Bij de foto schreef Britney: ‘Ik wil jullie een geheimpje vertellen. Volgens mij willen we als mens allemaal in een sprookjeswereld leven en als je naar mijn eerdere posts kijkt, dan lijkt mijn leven behoorlijk goed en dat is iets waar we uiteindelijk allemaal naar streven. Als mijn moeder vroeger een rotdag had, deed ze naar haar kinderen toe altijd of alles in orde was, om ons te beschermen,’ aldus Britney.

Ze vervolgt: ‘De reden dat ik dit schrijf, is omdat ik mensen ervan wil overtuigen dat mijn leven allesbehalve perfect is. En als jullie het nieuws deze week een beetje gevolgd hebben, kunnen jullie die conclusie zelf ook wel trekken. Ik wil mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik twee jaar lang heb gedaan alsof er niks aan de hand met me was en alles prima ging. Ik deed dat om mijn trots te behouden en ik me schaamde ook om te delen wat er zich daadwerkelijk afspeelde. En eerlijk gezegd: op Instagram maakt iedereen zijn of haar leven altijd een beetje mooier dan dat het werkelijk is?’.

‘Hoe gek het ook klinkt: Instagram heeft mij wel door deze tijd heen geholpen. Op die plek kon ik dingen van mezelf delen en kreeg ik het gevoel dat ik ertoe deed, ondanks alle ellende waar ik doorheen ging. En daarom heb ik besloten om meer sprookjes te gaan lezen.’

Spears kreeg na haar optreden in de virtuele rechtbank enorm veel bijval vanuit de hele wereld. De popster werd geprezen om haar moed om zich uit te spreken, met alle ogen van de wereld op haar gericht.

Zaak wordt hervat

De zaak wordt op woensdag 14 juli hervat. De zangeres maakte duidelijk dat ze af wil van het curatorschap en de aanvraag om dat verzoek in te dienen kan besproken worden op die datum. Dit meldt Billboard.

Volgens de wetten in Californië, de Amerikaanse staat waarin Britney woont, kan de curator zich hier tegen uit spreken. Dat zou dus vader Jamie betreffen. Tegelijkertijd kunnen familieleden of vrienden van de persoon die onder het curatorschap valt, Britney in dit geval, voor de rechtbank verschijnen en zeggen of ze het mee eens of oneens zijn. Mocht iemand die betrokken is bij de zaak bezwaar maken tegen de aanvraag om van het curatorschap af te komen, dan wordt de uitspraak van de rechter uitgesteld. Als niemand bezwaar maakt dan is het aan de rechter om te bepalen of het curatorschap wordt stopgezet.

Een aantal professoren van de Universiteit van Baltimore, die gespecialiseerd zijn in rechten, betwijfelt of Britney haar leven daadwerkelijk terug krijgt. ,,Zelfs als niemand bezwaar zou maken, dan is het twijfelachtig of de rechter haar toch niet een soort van toezichthouder toekent. Al was het maar om haar weer in het zadel te hebben, nadat ze 13 jaar lang geen enkele beslissing voor zichzelf heeft kunnen maken.”

De kans dat vader Jamie en Britneys zorgmanager Jodi Montgomery bezwaar aantekenen tegen het opheffen van het curatorschap is vrij groot. Als dat het geval is dat dienen zowel Britney als haar vader en Montgomery hun standpunten duidelijk te maken voordat de rechter een beslissing neemt.

