Britney Spears kritisch over nieuwe documentaire

Volgens Us Magazine schreef Spears eerst: ,,Het is echt gek mensen.. Ik heb een stukje van de nieuwste documentaire gekeken en ik vind het vervelend om te zeggen maar veel van wat je hoort is niet waar.” Daarna vertelt ze dat ze zichzelf graag afsluit van alle drama en het verleden wil laten rusten. Dat gedeelte is blijven staan, maar de eerste zin in de post werd later aangepast. Toen stond er: ,,Het is echt gek mensen.. Ik heb een stukje van de nieuwste documentaire gekeken en ik moet zeggen dat ik me vaak achter mijn oren krabde.”