Britney Spears last socialemediapauze in: ‘Niks aan de hand mensen!’

Britneys advocaat Mathew Rosengart bevestigt het nieuws en meldt dat deze keuze door de zangeres zelf gemaakt is. Volgens andere ingewijden moet er dan ook niet te zwaar aan getild worden. ,,Er zijn wel meer celebrities die even een poosje stoppen met sociale media. Stilte kan juist een hele sterke boodschap zijn, zeker gezien wat er de afgelopen maanden rondom haar gebeurd is. Ze zit momenteel in een hele gelukkige fase en wil daarvan genieten.”

Britneys laatste post, voordat het Instagram-account gedeactiveerd werd, was een duidelijke boodschap over het curatorschap. ,,Wat we nodig hebben is dat kinderen opgroeien door te vertrouwen op hun eigen autoriteit, in plaats van blind de macht te geven aan externe autoriteiten. Ik ben opgegroeid in een wereld waarin alles gecontroleerd werd door iemand. Ik hoop dat deze boodschap beland bij mensen die zijn gemanipuleerd door het systeem. Ik heb langer dan 13 jaar moeten wachten op mijn vrijheid. Nogmaals Team #FreeBritney, jullie zijn fantastisch. Ik hou van jullie, God bless!”.