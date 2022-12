Britney Spears lijkt niet meer boos op zus: ‘Ik hou van je’

De zangeres was onder meer boos omdat Jamie Lynn in haar memoires ook over haar heeft geschreven. Spears overwoog juridische stappen en noemde haar ‘uitschot’

Jamie Lynn zei dat ze meermaals tevergeefs had geprobeerd het gesprek met haar zus aan te gaan en dat het al sinds het begin van de coronacrisis niet botert tussen ze. ,,Ze heeft me geblokkeerd op Instagram dus ik kon haar ook geen persoonlijk berichtje sturen. Wat dan wel weer gek is, is dat ze me cadeautjes heeft gestuurd voor kerstmis. Maar goed, het is wat het is.”