Britney Spears mag nog tot augustus zelf geen beslissingen nemen

Sinds de publieke instorting van Britney in 2007, heeft de zangeres niet veel meer in de melk te brokkelen, als het over haar eigen leven gaat. Vader Jamie Spears en advocaat Andrew Wallet werden destijds als bewindvoerders aangesteld en hadden de volledige zeggenschap over de ster. Tot voor kort dan, want de verstandhouding tussen papa Spears en Britney wankelt. Daardoor werd Jodi Montgomery aangesteld, een ervaren bewindvoerder voor celebrities. Hoewel Britney in de rechtbank probeert om weer volledig de touwtjes in eigen handen te krijgen, zal ze moeten wachten. Door de uitbraak van het coronavirus werd de aankomende zitting verplaatst naar augustus, en zal de zangeres dus nog zeker tot die tijd geen eigen zeggenschap hebben.



Montgomery ontfermt zich als bewindvoerder over een hele reeks aspecten van Spears’ leven. Zo beslist zij welke bodyguards en zorgverleners in dienst zijn, maar heeft ook volledige toegang tot het gezondheidsdossier van Britney. Ze vormt een directe lijn met de dokters en mag beslissingen nemen die de toestand van de zangeres ten goede zouden komen. Verder beheert ze ook het miljoenenfortuin van de gevallen ster.