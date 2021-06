Britney Spears rust na alle commotie uit op Hawaï: Ik heb plezier en ik geniet

Britney Spears (39) heeft een rustpauze ingelast, nadat ze afgelopen week haar verhaal deed over het curatorschap van haar vader Jamie. De zangeres en haar vriend Sam zijn op vakantie in Hawaï waar ze even al haar zorgen probeert te vergeten.

Spears flaneert, maakt engelen in het zand en speelt in de oceaan. Via haar sociale media laat ze weten dat het goed met haar gaat en postte een aantal filmpjes op Instagram. ‘Laat ik zeggen: I did it again! Dit is het tweede deel van onze Maui-reis. Ik rijd hier rond in een oude auto, maar wat kan mij het ook schelen. Ik heb plezier en ik geniet! Het geluid van de oceaan maakt me gelukkig, net zoals dat ik mensen op een balkon naast ons hoor lachen. Mensen zijn gelukkig en vieren het leven, precies wat ik wil. Ik ga nog veel meer met jullie delen, dus houd mijn account in de gaten’, aldus Britney.

Het popicoon van de nineties en zeroes zei afgelopen woensdag voor het eerst in het openbaar dat ze af wil van de bewindvoering van haar vader Jamie. Tijdens een hoorzitting vertelde de zangeres de rechter onder meer dat ze zich ‘een slaaf’ van haar vader voelt. De zangeres kondigde ook aan haar familie aan te willen klagen, zonder daarbij namen te noemen. ,,De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, zei Britney.

De 39-jarige zangeres staat sinds 2008 vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader. Dat houdt in dat Jamie Spears sindsdien verantwoordelijk is voor al haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. Dat gaat heel ver: zo mag ze niet zelf beslissen of ze haar spiraaltje verwijdert omdat ze nog kinderen wil.

Zus

Gisteravond heeft haar zus Jamie Lynn Spears voor het eerst publiekelijk gereageerd op de rechtszaak. Ze zegt in een emotionele video in haar Instagram Stories volledig achter haar te staan. ,,Ik steun mijn zus. Ik hou van haar, heb dat altijd gedaan en zal dat ook blijven doen. Ik wil dat ze gelukkig is.”

Het negen jaar jongere zusje van de zangeres hield tot dusver bewust haar mond over situatie. Ze vond dat ze er pas wat over kon zeggen als Britney dat eerst had gedaan. ,,Het was niet aan mij om dit aan de kaak te stellen, maar nu ze zich zo duidelijk heeft uitgesproken en gezegd heeft wat ze moest zeggen, kan ik haar voorbeeld volgen.”

Jamie Lynn, bekend van haar rollen in de Nickelodeon-series Zoey 101 en All That, maakte de keuze om alleen als een zus in Britney’s leven te zijn. Daardoor kon en wilde ze niet publiekelijk over de zaak praten. ,,Misschien heb ik haar niet gesteund zoals het publiek zou willen met een hashtag op een openbaar platform. Maar ik kan je verzekeren dat ik mijn zus heb gesteund lang voordat er een hashtag was, en ik zal haar lang daarna steunen.”