Britney Spears viert vrijheid met eerste glas champagne

UPDATE Britney Spears wint rechtszaak, vader geen bewindvoer­der meer: ‘Beste dag ooit!’

Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag besloten dat er per direct een einde komt aan de ondertoezichtstelling van zangeres Britney Spears. Haar vader, Jamie Spears, had ruim dertien jaar volledige zeggenschap over zijn dochter.

13 november