Britney wil vader direct weg hebben als curator, hij wil eerst 1,5 miljoen euro

Update TMZ: werknemer bracht honden Britney Spears niet thuis

21 augustus De vermeende ruzie tussen Britney Spears en haar huishoudster ging over de honden van de zangeres, meldt TMZ op basis van ingewijden. Een van de twee dieren zou ernstig ziek zijn. Nadat de huishoudster een dierenarts had bezocht met de honden, raakte ze in een woordenwisseling met Spears. Volgens de bronnen van de entertainmentsite wilde ze de dieren niet meer terugbrengen naar Spears, die daar boos en agressief op zou hebben gereageerd.