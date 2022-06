Britse bioscoop schrapt omstreden film over dochter profeet Mohammed na bestorming boze moslims

Moslims in het Verenigd Koninkrijk roeren zich vanwege een nieuwe, controversiële film over de dochter van de profeet Mohammed. Na massaal protest, bestorming van bioscopen en een petitie met 120.000 handtekeningen heeft de Britse bioscoopketen Cineworld alle vertoningen van de film The lady of heaven alvast geschrapt.

The lady of heaven is een Britse productie die het verhaal vertelt van Fatima, de dochter van de profeet Mohammed. De film is omstreden omdat de profeet Mohammed wordt vertoond – volgens soennitische moslims een belediging – en vanwege de wijze waarop enkele belangrijke figuren uit de vroege islam worden geportretteerd.



Volgens de critici wordt de indruk gewekt dat de metgezellen van Mohammed en de volgelingen van Aboe Bakr en Omar ibn al-Chattab voorlopers van (de soennitische) terreurbeweging Islamitische Staat zijn. Daarmee zou de film verdeeldheid zaaien en aanzetten tot haat.

Meer dan 120.000 mensen ondertekenden een petitie om de film uit de Britse bioscopen te krijgen. Ook werden verschillende bioscopen in Britse steden bestormd door demonstranten, zoals in Bradford, Birmingham en Bolton, waar grote moslimgemeenschappen leven.



Als reactie besloot de grote bioscoopketen Cineworld de film, die op 3 juni werd uitgebracht, niet meer te vertonen om ‘de veiligheid van het personeel en de klanten te waarborgen’. Een medewerker van Cineworld zei tegen BBC News dat de ‘demonstranten zich als criminelen en pestkoppen hebben gedragen en het personeel hebben bedreigd’. Bij andere bioscoopketens blijft de film (voorlopig) nog wel op het programma staan.

Het besluit om de film te schrappen, leidt inmiddels weer tot ander protest. De makers van de film zijn op hun beurt boos over de kritiek en zeggen dat niemand mensen mag voorschrijven wat ze mogen zien of waarover ze mogen discussiëren.

Haat aanwakkeren

Producent Malik Shlibak zegt dat het verhaal lessen bevat over de vraag hoe we moeten omgaan met extremisme, radicalisme en corruptie. De filmproducent verdedigt wel de rechten van de demonstranten om hun ongenoegen te uiten, maar zegt dat het ‘dom’ en tegen de Britse waarden is om de film volledig te verwijderen.

Het filmscript is geschreven door de sjiitische geestelijke Yasser Al-Habib, die in het Verenigd Koninkrijk woont sinds hij uit Koeweit is verbannen. Critici verwijten hem een extremist te zijn die de haat tegen soennitische moslims wil aanwakkeren.

Ontslag regeringsadviseur

De situatie leidde ook tot politieke reacties. Onder anderen de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid veroordeelde het besluit van de bioscoopketen: ,,Het kan je niet bevallen wat iemand zegt, maar die ander heeft wel het recht om het te zeggen. In dit land geldt vrijheid van meningsuiting en dat is een kernwaarde.’’

Aanvankelijk hield de Britse regering zich afzijdig, maar greep toch in toen hun islamofobie-adviseur, imam Qari Asim, de protesten tegen de controversiële film steunde. Dat hij het eens was met de woede over de film leidde tot zijn ontslag. ,,Het steunen van de campagne ‘om de vrije meningsuiting te beperken’ belette hem verder te gaan’’, aldus de regering.

In een reactie liet de imam weten dat hij geen van de protesten had bijgewoond of georganiseerd en dat de bewering dat hij had gehandeld om de democratische waarden te ondermijnen ‘onnauwkeurig’ was.

Andere landen

Ook in andere landen is er controverse ontstaan, zoals in Egypte, Pakistan, Iran en Irak. De Marokkaanse bioscoopautoriteiten hebben zelfs besloten de film te verbieden. De religieuze raad van het land vond dat er in de film sprake was van ‘walgelijke partijdigheid’ en beschuldigde de filmmakers ervan ‘roem en sensatiezucht’ te zoeken. Het is niet bekend of de film in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn.