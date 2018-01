Britse critici roepen Verhoeven-thriller Elle uit tot beste niet-Engelstalige film

Het tragikomische misdaaddrama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri werd uitgeroepen tot beste Engelstalige film van het jaar. De film vertelt over een moeder (Frances McDormand) die alles in het werk stelt om de lokale sheriff (Woody Harrelson) van het slaapdorp waar ze woont te bewegen de moord op haar dochter op te lossen. Three Billboards won de afgelopen maanden al tientallen prijzen en geldt met zeven nominaties als een van de grote favorieten bij de Oscaruitreiking begin maart.

McDormand won ook de prijs voor beste actrice van het jaar. Timothee Chalamet werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in het homo-erotische liefdesdrama Call Me By Your Name. Hugh Grant kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van een arrogante acteur annex boef in de familiefilm Paddington 2.

De komedie, over een Brits beertje dat wordt geadopteerd door een familie in Londen, werd vorige week uitgeroepen tot best gerecenseerde filmtitel online in de geschiedenis. Paddington 2, die nu in de Nederlandse bioscopen draait, blijft daarmee grote klassiekers als Citizen Kane en The Godfather voor.